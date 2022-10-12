Вночі окупанти знову атакували Запоріжжя та передмістя ракетами С-300, з-під завалів врятували родину

Вночі окупанти вкотре обстріляли обласний центр та передмістя ракетами С-300. Декілька людей опинилися під завалами, але їх дістали рятувальники. Обійшлося без загиблих.
Про це повідомили голова Запорізької ОВА Олександр Старух, секретар міської ради Анатолій Куртєв та ДСНС України.
Про це повідомили голова Запорізької ОВА Олександр Старух, секретар міської ради Анатолій Куртєв та ДСНС України.
Він повідомив, що дві ракети влучили в один з районів обласного центру. Серйозних руйнувань не завдали. Ще п'ять ракет прилетіли до передмістя.
Ще дві ракети впали у поле біля іншого села.
В одному з селищ передмістя, як розповіли в ДСНС, внаслідок влучення ракети на територію приватного домоволодіння сталося часткове руйнування будинку та господарських споруд. Внаслідок руйнувань конструкцій виявилася заблокованою сім'я, яка ховалась у льоху.
Рятувальники, використовуючи спецобладнання, деблокували жінку, чоловіка та дитину. Медична допомога врятованим не знадобилася.
Повідомити про руйнування будинку можна за телефоном 15-80 (зі стаціонарних) або за номерами: (061) 787 15 80, (050) 414 15 80 або (067) 656 15 80.
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