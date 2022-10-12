Вночі окупанти знову атакували Запоріжжя та передмістя ракетами С-300, з-під завалів врятували родину

09:59 12 жовтня Київ, Україна

Вночі окупанти вкотре обстріляли обласний центр та передмістя ракетами С-300. Декілька людей опинилися під завалами, але їх дістали рятувальники. Обійшлося без загиблих.



Про це повідомили голова Запорізької ОВА Олександр Старух, секретар міської ради Анатолій Куртєв та ДСНС України.

«Цієї ночі ворог знову завдав підступного нічного ракетного удару. По Запоріжжю та передмістю випущено близько семи ракет С-300”, – написав Старух.

Він повідомив, що дві ракети влучили в один з районів обласного центру. Серйозних руйнувань не завдали. Ще п'ять ракет прилетіли до передмістя.

Три з них принесли руйнування в одному із сіл поблизу Запоріжжя: частково зруйнований житловий будинок, з-під завалів наші рятувальники дістали трьох людей. Жертв, на щастя, немає. Військовий агресор продовжує нічний ракетний терор проти мирних жителів. Але ми тримаємо стрій. Все буде Україна”, – додав він.

Ще дві ракети впали у поле біля іншого села.



В одному з селищ передмістя, як розповіли в ДСНС, внаслідок влучення ракети на територію приватного домоволодіння сталося часткове руйнування будинку та господарських споруд. Внаслідок руйнувань конструкцій виявилася заблокованою сім'я, яка ховалась у льоху.

Рятувальники, використовуючи спецобладнання, деблокували жінку, чоловіка та дитину. Медична допомога врятованим не знадобилася.

“Сьогодні опівночі росіяни демілітаризували футбольний майданчик, на місці якого тепер вирва. Ракета просто дивом не влучила в будинок та не вбила людей. У трьох прилеглих багатоповерхівках, у двох навчальних закладах та у медичному закладі вилетіли вікна. Постраждалих, на щастя, немає”, – додав Куртєв.

Повідомити про руйнування будинку можна за телефоном 15-80 (зі стаціонарних) або за номерами: (061) 787 15 80, (050) 414 15 80 або (067) 656 15 80.