Вночі окупанти вдарили по Запоріжжю трьома ракетами ЗРК С-300.

10:25 15 жовтня Київ, Україна

Російські війська не припиняють обстрілу прифронтових населених пунктів Запорізької області. А в ніч на неділю сталася ракетна атака на передмістя обласного центру. Росіяни вдарили по околицях Запоріжжя ракетами С-300. Про це повідомили у Запорізькій ОВ 15 жовтня.

"Сьогодні вночі, близько 02:00, війська Росії завдали удару по околиці Запоріжжя. Ворог використав три ракети ЗРК С-300", - йдеться в коментарі.

Внаслідок влучення частково зруйновано інфраструктурні об'єкти, виникла пожежа. Інформація про постраждалих уточнюється. На місці влучення працюють відповідні служби.

Минулої доби Запорізька область пережила 176 обстрілів за 24 населеними пунктами, повідомив голова ОВА Юрій Малашко в Telegram.

"Військовослужбовці Росії здійснили три ракетні удари по Запоріжжю, 11 БПЛА-атак по Червоному, Залізничному, Малинівці, Полтавці, Новоданилівці та Малим Щербакам, чотири РСЗВ-обстріли Роботино. Також вдарили чотирма авіабомбами по Оріхову, Новоандріївці та Новодарівці", – йдеться у повідомленні.

Крім того, 154 артобстріли зазнали території Гуляйполя, Малої Токмачки, Преображенки, Левадного, Полтавки, Новопавлівки, Кам'янського, Степового, Лобкового, Плавнею та інших міст та сіл на лінії вогню.

Надійшло шість повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Місцеві мешканці не постраждали.

Раніше стало відомо, що росіяни вбили бомбою двох цивільних у Харківській області. Минулої доби ворог обстрілював населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів.