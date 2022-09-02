Вночі окупанти знову обстріляли Миколаївщину
11:52 23 серпня Київ, Україна
Окупанти знову накрили вогнем Миколаївщину.
Про це у своєму Telegram повідомляє голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
"Продовжуються обстріли Широківської громади... 23 серпня, орієнтовно о 01:00 та 03:00, були обстріли біля с. Широке. Близько 05:30 були обстріли за межами сіл Поляна, Червона Долина, Широке. Постраждалих немає", - наголосив він.
За словами Кіма, під постійним вогнем залишаються населені пункти Березнегуватської громади, що знаходяться на лінії розмежування.
"Так, вночі, 23 серпня, о 02:08 були обстріли смт Березнегувате. Через влучання боєприпасів та їхніх уламків сталося загоряння сіна", - розповів голова ОВА.
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