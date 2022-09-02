Вночі окупанти знову обстріляли Миколаївщину

11:52 23 серпня Київ, Україна

Окупанти знову накрили вогнем Миколаївщину.

Про це у своєму Telegram повідомляє голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Продовжуються обстріли Широківської громади... 23 серпня, орієнтовно о 01:00 та 03:00, були обстріли біля с. Широке. Близько 05:30 були обстріли за межами сіл Поляна, Червона Долина, Широке. Постраждалих немає", - наголосив він.

За словами Кіма, під постійним вогнем залишаються населені пункти Березнегуватської громади, що знаходяться на лінії розмежування.