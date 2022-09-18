Вночі окупанти повторно обстріляли Очаків, є поранені мешканці

У суботу, 17 вересня, Миколаїв зазнав обстрілів близько 23:05. За попередньою інформацією відомо, що постраждала громадянська інфраструктура. Про це повідомив голова Миколаївської ОВ Віталій Кім.

За його словами, пошкодження отримали одна з лікарень та автогаражний кооператив, де виникла пожежа. Також через обстріл сталося займання автомобіля. Попередньо, без жертв та постраждалих.

У ГУ ДСНС Миколаївської області уточнили, що повідомлення про пожежу у гаражі отримали о 23.32. О 00:07 його ліквідували. Від вогню врятовано три гаражі, які розташовані поряд.

Неспокійно протягом доби було й у Миколаївському районі. Так, 17 вересня, о 13:37 зафіксовано обстріл міста Очаків. Попадання були відкритими територіями. Постраждалих немає.

Обстріляв ворог Очаков та вночі, 18 вересня, близько 00:30. В результаті тяжкі поранення отримали дві особи. Пошкоджено житлові будинки. У деяких районах міста немає Інтернету.

Також, протягом дня, 17 вересня, ворог завдав ударів по селу Червоне Воскресенської громади. Постраждалих немає.

Під постійним вогнем залишаються населені пункти Березнегуватської громади, що знаходяться на лінії розмежування. Вчора, 17 вересня, близько 11:00 обстріляли околиці станції Березнегувате. Інформація про наслідки уточнюється.

Також 17 вересня, з 09:00 до 11:30, були обстріли за межами сіл Широке, Червона Долина та Поляна Широківської громади. А протягом дня обстріли лунали на околицях села Новоолександрівка Інгульської громади. Постраждалих та руйнувань немає.