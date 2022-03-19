Вночі обстріляно місто Мерефа Харківської області. Фото

08:00 17 березня Київ, Україна

17 березня, внаслідок чергового обстрілу, ворожі боєприпаси влучили в один із навчальних закладів міста Мерефа Харківської області.



Внаслідок обстрілу сталися часткові руйнування двоповерхової будівлі з подальшим займанням. Виклик до служби порятунку надійшов о 03:39.



До місця події виїхали 2 відділення ДСНС на автоцистернах та 10 осіб особового складу. Площа пожежі становила близько 400 кв. м.



Наразі триває ліквідація пожежі. За попередніми даними, постраждалих немає.