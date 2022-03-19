Вночі обстріляно місто Мерефа Харківської області. Фото

17 березня, внаслідок чергового обстрілу, ворожі боєприпаси влучили в один із навчальних закладів міста Мерефа Харківської області.
Внаслідок обстрілу сталися часткові руйнування двоповерхової будівлі з подальшим займанням. Виклик до служби порятунку надійшов о 03:39.
До місця події виїхали 2 відділення ДСНС на автоцистернах та 10 осіб особового складу. Площа пожежі становила близько 400 кв. м.
Наразі триває ліквідація пожежі. За попередніми даними, постраждалих немає.
Внаслідок обстрілу сталися часткові руйнування двоповерхової будівлі з подальшим займанням. Виклик до служби порятунку надійшов о 03:39.
До місця події виїхали 2 відділення ДСНС на автоцистернах та 10 осіб особового складу. Площа пожежі становила близько 400 кв. м.
Наразі триває ліквідація пожежі. За попередніми даними, постраждалих немає.
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