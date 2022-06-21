У ніч на 21 червня під ворожий обстріл потрапили села Дніпропетровської області

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Вночі нас знову обстріляли. По Криворізькому району ворог вдарив із артилерії. Влучив у два села Зеленодольської громади. На щастя, ніхто не постраждав", - йдеться у повідомленні.