Вночі 5 серпня росія обстріляла три райони Харкова

10:56 05 серпня Київ, Україна

Вночі, 5 серпня, ворог обстрілював Шевченківський, Індустріальний та Салтівський райони Харкова. Під ударом опинились житлові будинки, магазини, ринок.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.



Внаслідок обстрілу у багатьох будинках пошкоджено скло, пошкоджено приміщення навчального закладу, дитячі майданчики. Піротехніки також вилучили снаряди, що не розірвалися.



З пораненнями госпіталізовані двоє людей 26 та 38 років та жінка 46 років, всі вони в момент обстрілу перебували на вулиці. Стан одного з чоловіків стабільно тяжкий, він перебуває у реанімації. Інші поранені – у стані середньої тяжкості.



Також минулої ночі ворог обстріляв місто Чугуїв. Три ракети влучили у відкриту територію приватного будинку, одна ракета впала поруч. Постраждалих немає.



Загалом упродовж минулої доби ворог обстрілював населені пункти Харківського, Ізюмського, Богодухівського та Чугуївського районів області. За даними обласного центру екстреної медичної допомоги, викликів щодо постраждалих із цих районів не надходило.

"Наші захисники звільнили від окупантів та взяли під повний контроль село Дмитрівка в Ізюмському районі. При цьому вони ліквідували багато техніки та піхоти противника. Наразі ЗСУ займають вигідні рубежі та зміцнили свої позиції. Деталі - згодом", - написав Синєгубов у Telegram.



Також ворог намагався прорвати нашу оборону поблизу Гусарівки Ізюмського району, але їхній наступ завершився черговим повним фіаско. Ворог відступив із втратами.