Вночі 18 серпня війська росії завдали ракетного удару по Запоріжжю - ОВА

10:23 18 серпня Київ, Україна

У ніч на 18 серпня окупанти вдарили по Запоріжжю з тимчасово окупованої частини області.



Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух у Telegram.

"Сьогодні вночі, близько 03.00, ворог завдав ракетного удару по Запоріжжю з Василівського району. За попередньою інформацією, окупанти застосували ракетні системи залпового вогню", - зазначив губернатор.

Він уточнив, що чотири ракети влучили в об'єкт інфраструктури у Шевченківському районі, який зазнав незначних руйнувань.