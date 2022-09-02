Вночі 18 серпня російська армія завдала ударів по Дніпропетровщині

08:58 18 серпня Київ, Україна

Вночі 18 серпня війська росії накрили вогнем Криворізький та Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.



Він зазначив, що Нікопольський район опинився під вогнем двічі.

"У житлові квартали Нікополя прилетіли 15 снарядів із ствольної артилерії. Поранено 57-річну жінку. Вона перебуває в лікарні", - підкреслив губернатор.

Внаслідок атаки у місті пошкоджено 15 приватних будинків, школу, автомобілі, магазин та храм. Крім того, обстрілами зачепило кілька газопроводів та ліній електропередач. На місці працюють аварійні бригади.



У Криворізькому районі ворог бив Ураганами по Апостолівській громаді. Обійшлося без руйнувань та постраждалих.



У Великій Костромі Зеленодольської громади електрики відновлюють пошкоджену лінію. До тисячі людей залишилися без світла через ворожий удар напередодні увечері.