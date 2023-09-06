Нічні вибухи в Севастополі: росіяни заявили про "успішну" роботу ППО

У Севастополі вночі 30 серпня пролунали вибухи. Окупаційна влада Криму стверджує, що російські сили ППО відбили атаку ворожих безпілотників із моря.
Вночі 30 серпня у Севастополі пролунали вибухи. Про це повідомили так звана "влада" міста.
За словами так званого губернатора Севастополя Михайла Развожаєва, в районі Севастопольської бухти сили протиповітряної оборони відбили атаку ворожих безпілотників з моря.
Інформацію про вибух у Севастополі підтвердили і у Telegram-каналі "Кримський вітер". У своєму посту канал опублікував відео, на якому нібито знято роботу російської ППО в районі окупованого міста.
Вночі 30 серпня у Севастополі пролунали вибухи. Про це повідомили так звана "влада" міста.
За словами так званого губернатора Севастополя Михайла Развожаєва, в районі Севастопольської бухти сили протиповітряної оборони відбили атаку ворожих безпілотників з моря.
Інформацію про вибух у Севастополі підтвердили і у Telegram-каналі "Кримський вітер". У своєму посту канал опублікував відео, на якому нібито знято роботу російської ППО в районі окупованого міста.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі