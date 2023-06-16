Нічні обстріли в Нікополі: армія Росії застосувала важку артилерію

10:23 05 червня Київ, Україна

Вночі армія Росії двічі обстріляла місто Нікополь у Дніпропетровській області із застосуванням важкої артилерії.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак, 5 червня.

"Внаслідок обстрілу було пошкоджено місцеву церкву та приватне підприємство. Крім того, постраждали дев'ять житлових будинків, господарська споруда та лінії електропередачі. Важливо зазначити, що мешканці цих об'єктів не постраждали", - зазначив голова обласної військової адміністрації.

Крім того, ворог скоїв напад на цей регіон за допомогою безпілотного літального апарату. Повітряне командування на Схід збили дрон.