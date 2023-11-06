Внаслідок нічних атак окупантів пошкоджено житлові квартали Херсона

Протягом ночі російські збройні сили провели кілька атак на місто Херсон із лівого берега, що призвело до пошкодження житлових кварталів та приватних будинків.
Про це повідомив керівник Херсонської міської адміністрації (МВА) Роман Мрочко через месенджер Telegram.
Про це повідомив керівник Херсонської міської адміністрації (МВА) Роман Мрочко через месенджер Telegram.
За словами глави МВА, результатом атаки ворожих снарядів стали пошкодження квартир та приватних будинків.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі