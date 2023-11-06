Внаслідок нічних атак окупантів пошкоджено житлові квартали Херсона

09:58 06 листопада Київ, Україна

Протягом ночі російські збройні сили провели кілька атак на місто Херсон із лівого берега, що призвело до пошкодження житлових кварталів та приватних будинків.

Про це повідомив керівник Херсонської міської адміністрації (МВА) Роман Мрочко через месенджер Telegram.
"Протягом цієї ночі російські збройні сили неодноразово атакували місто Херсон з лівого берега, тимчасово окупованого ними! Атаки торкнулися житлових кварталів у Центральному районі міста", - зазначив він.
За словами глави МВА, результатом атаки ворожих снарядів стали пошкодження квартир та приватних будинків.