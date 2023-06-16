Нічний вибух у Мелітополі: рашисти залишилися без тепловоза

У Мелітополі Запорізької області, який окуповано російськими військами, стався вибух у локомотивному депо близько опівночі 12 червня.
Сьогодні вдень про це повідомив Іван Федоров, міський голова Мелітополя.
За останніми даними, нічний вибух нині знищив ворожий тепловоз у локомотивному депо. Російські окупанти використовують ці машини для транспортування палива на передову, але їхні можливості з кожним разом зменшуються.
Мер Мелітополя зазначив, що це вже другий тепловоз, який "достроково виходить із ладу" за останні два місяці.
12 червня мер наголосив, що вибухи відбуваються вже другу ніч поспіль у Мелітополі.
Сьогодні вдень про це повідомив Іван Федоров, міський голова Мелітополя.
За останніми даними, нічний вибух нині знищив ворожий тепловоз у локомотивному депо. Російські окупанти використовують ці машини для транспортування палива на передову, але їхні можливості з кожним разом зменшуються.
Мер Мелітополя зазначив, що це вже другий тепловоз, який "достроково виходить із ладу" за останні два місяці.
12 червня мер наголосив, що вибухи відбуваються вже другу ніч поспіль у Мелітополі.
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