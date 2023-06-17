Нічний вибух на вугільній шахті у Павлограді: троє людей постраждали

12:41 17 червня Київ, Україна





Про це повідомив Міненергетики.



Нещасний випадок стався під час роботи на вугільній шахті, де зараз працювало близько 200 робітників. Причиною вибуху став викид метану.



Співробітники, які постраждали від вибуху, були доставлені до медичного закладу для надання необхідної допомоги. Решта



Також зафіксовано повідомлення про передбачуване замінування Київської гідроелектростанції (ГЕС). У ніч на 17 червня на вугільній шахті у Павлограді , розташованій у Дніпропетровській області, стався вибух, внаслідок якого троє людей отримали травми та були госпіталізовані.Про це повідомив Міненергетики.Нещасний випадок стався під час роботи на вугільній шахті, де зараз працювало близько 200 робітників. Причиною вибуху став викид метану.Співробітники, які постраждали від вибуху, були доставлені до медичного закладу для надання необхідної допомоги. Решта шахтарів було евакуйовано на поверхню. Проводиться розслідування події задля встановлення точних причин події.Також зафіксовано повідомлення про передбачуване замінування Київської гідроелектростанції (ГЕС).

Після ретельного обстеження території відповідними правоохоронними органами не було виявлено жодних небезпечних предметів чи пристроїв.