Нічний удар по передмісті Дніпра: 22 постраждалих, з них 5 дітей, одна дитина загинула

08:43 04 червня Київ, Україна

Вночі 4 червня російські війська завдали ударів по передмісті Дніпра, снаряди потрапили між двома двоповерховими житловими будинками, люди опинилися під завалами. Тоді, вночі, повідомлялося про 20 поранених, серед яких було 5 дітей. Пошуки тривали, рятувальники вважали, що під завалами ще може бути дитина.

На ранок у Підгородненській громаді Дніпропетровщини, яка потрапила під удар, було виявлено загиблу дитину. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВ Сергій Лисак.

"Вночі з-під завалів будинку в Підгородненській громаді дістали тіло дівчинки. Їй щойно виповнилося два роки. Щирі співчуття рідним. Постраждали 22 особи, з них 5 – діти. Два двоповерхівки, між якими потрапила ворожа ракета, частково зруйновано. Пошкоджено і 10 приватних будинків, авто, магазин, газопроводи", – йдеться у повідомленні.

Лисак повідомив також про інші обстріли Дніпропетровщини.