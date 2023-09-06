Нічний удар по Дніпропетровській області: пошкоджено будинки та лінії електропередачі

10:45 31 серпня Київ, Україна

У ніч на 31 серпня військові сили російської федерації завдали удару по Синельниківському району в Дніпропетровській області.



Цю інформацію 31 серпня оприлюднив голова військової адміністрації області Сергій Лисак.



Він уточнив, що в Великомихайлівській громаді було пошкоджено два будинки та лінію електропередач.