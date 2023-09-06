Нічний удар по Дніпропетровській області: пошкоджено будинки та лінії електропередачі

У ніч на 31 серпня військові сили російської федерації завдали удару по Синельниківському району в Дніпропетровській області.
Цю інформацію 31 серпня оприлюднив голова військової адміністрації області Сергій Лисак.
Він уточнив, що в Великомихайлівській громаді було пошкоджено два будинки та лінію електропередач.
Цю інформацію 31 серпня оприлюднив голова військової адміністрації області Сергій Лисак.
Він уточнив, що в Великомихайлівській громаді було пошкоджено два будинки та лінію електропередач.
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