Нічний ракетний обстріл Запоріжжя. Знов постраждав передмістя

08:54 27 листопада Київ, Україна

Армія Росії вночі завдала ракетного удару по передмісті Запоріжжя, повідомив голова місцевої обласної військової адміністрації Олександр Старух.

За його словами, удару завдано по агропідприємству. Окупанти використовували дві ракети. Ймовірно це були С-300.

Внаслідок удару сталася пожежа, пошкоджено паркан та будівлю. Люди не постраждали.

В результате обстрела агропредприятия в пригороде Запорожья возник пожар.

Нагадаємо, 26 листопада армія росії завдала удару по Дніпру. Зруйновано сім приватних будинків, 13 мирних мешканців постраждали.

 