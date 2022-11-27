Нічний ракетний обстріл Запоріжжя. Знов постраждав передмістя

Армія Росії вночі завдала ракетного удару по передмісті Запоріжжя, повідомив голова місцевої обласної військової адміністрації Олександр Старух.

За його словами, удару завдано по агропідприємству. Окупанти використовували дві ракети. Ймовірно це були С-300.

Внаслідок удару сталася пожежа, пошкоджено паркан та будівлю. Люди не постраждали.

Нагадаємо, 26 листопада армія росії завдала удару по Дніпру. Зруйновано сім приватних будинків, 13 мирних мешканців постраждали.