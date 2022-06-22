Нічний обстріл Золочівської громади Харківської області

12:30 22 червня Київ, Україна

22 червня опівночі ворог завдав ракетного удару по Золочову на Харківщині, щонайменше один мирний житель загинув, під завалами ще є люди.

Про це повідомив голова Золочівської громади Віктор Коваленко у коментарі для "Суспільне".



У селищі Золочів внаслідок прямого влучення російської ракети 22 червня знищено двоповерховий багатоквартирний будинок.



З-під його завалів рятувальники витягли одного загиблого.



Також обстріли сильно пошкодили ще одну двоповерхівку та гараж.



Обстріл стався о 00:30.



Вранці рятувальники продовжують розбирати завали, під ними є люди, сказав Коваленко. Скільки саме – повідомлять згодом.