Нічний обстріл Золочівської громади Харківської області

22 червня опівночі ворог завдав ракетного удару по Золочову на Харківщині, щонайменше один мирний житель загинув, під завалами ще є люди.
Про це повідомив голова Золочівської громади Віктор Коваленко у коментарі для "Суспільне".
У селищі Золочів внаслідок прямого влучення російської ракети 22 червня знищено двоповерховий багатоквартирний будинок.
З-під його завалів рятувальники витягли одного загиблого.
Також обстріли сильно пошкодили ще одну двоповерхівку та гараж.
Обстріл стався о 00:30.
Вранці рятувальники продовжують розбирати завали, під ними є люди, сказав Коваленко. Скільки саме – повідомлять згодом.
У селищі Золочів внаслідок прямого влучення російської ракети 22 червня знищено двоповерховий багатоквартирний будинок.
З-під його завалів рятувальники витягли одного загиблого.
Також обстріли сильно пошкодили ще одну двоповерхівку та гараж.
Обстріл стався о 00:30.
Вранці рятувальники продовжують розбирати завали, під ними є люди, сказав Коваленко. Скільки саме – повідомлять згодом.
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