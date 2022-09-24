Нічний обстріл Запоріжжя: пожежа у багатоповерхівці, є жертви

Війська росіян вночі 24 вересня вдарили ракетами Запоріжжя. Є жертви.
Як повідомив в.о. мера Запоріжжя Анатолій Куртєв, відомо про п'ять прильотів містом. Постраждали об'єкти інфраструктури.
Голова Запорізької ОВА Олександр Старух уточнив, що внаслідок удару по Запоріжжю спалахнув житловий будинок.
Потерпілим надали медичну допомогу.
На місці працюють аварійні служби.
Пізніше стало відомо, що кількість постраждалих внаслідок нічного удару по Запоріжжю зросла до дев'яти осіб.
За його словами, мешканці будинку мали можливість перечекати ніч у комунальному автобусі, використаному як пункт обігріву.. Ще в дев'яти багатоквартирних будинках вилетіли шибки.Вибиті вікна та зруйновані дахи у приватних будинках.
Людям, які залишилися без житла, пропонується тимчасове поселення у найближчому дитячому садку.
. Запоріжжя, 24 вересня" width="700" height="525" />
Нагадаємо, в ніч проти 23 вересня окупанти випустили по Запоріжжю близько десяти снарядів. Внаслідок цього постраждала громадянська інфраструктура міста. Є поранені.
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