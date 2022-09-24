Нічний обстріл Запоріжжя: пожежа у багатоповерхівці, є жертви

09:19 24 вересня Київ, Україна

Війська росіян вночі 24 вересня вдарили ракетами Запоріжжя. Є жертви.

Як повідомив в.о. мера Запоріжжя Анатолій Куртєв, відомо про п'ять прильотів містом. Постраждали об'єкти інфраструктури.

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух уточнив, що внаслідок удару по Запоріжжю спалахнув житловий будинок.

"Ворожа ракета потрапила до житлового сектору обласного центру та викликала пожежу у багатоповерховому будинку. На жаль, одна людина загинула, семеро людей поранено", - зазначив він.

Потерпілим надали медичну допомогу.

На місці працюють аварійні служби.

Пізніше стало відомо, що кількість постраждалих внаслідок нічного удару по Запоріжжю зросла до дев'яти осіб.

"Постраждали дев'ять осіб. Одна людина госпіталізована. На превеликий жаль, одна жінка загинула", - зазначив секретар міськради Запоріжжя Олександр Куртєв.

За його словами, мешканці будинку мали можливість перечекати ніч у комунальному автобусі, використаному як пункт обігріву.. Ще в дев'яти багатоквартирних будинках вилетіли шибки.Вибиті вікна та зруйновані дахи у приватних будинках.

Людям, які залишилися без житла, пропонується тимчасове поселення у найближчому дитячому садку.

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Нагадаємо, в ніч проти 23 вересня окупанти випустили по Запоріжжю близько десяти снарядів. Внаслідок цього постраждала громадянська інфраструктура міста. Є поранені.