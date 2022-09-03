Нічний обстріл: всі ракети, випущені Дніпром, збиті

У ніч проти суботи російські агресори обстріляли Дніпропетровську область ракетами, установками Град та артилерією. Українським військовим вдалося збити усі п'ять ракет, що летіли на Дніпро. Про це вранці 3 вересня повідомив голова Дніпропетровської ОВВ Валентина Резніченко у Telegram.
За його словами, по Нікопольському району росіяни завдали ударів із Градів та важкої артилерії.. Обійшлося без загиблих та поранених.
Нагадаємо, вночі 3 вересня у Дніпрі пролунали вибухи. Пізніше Повітряне командування на Схід повідомило про роботу ППО.
А напередодні повідомлялося, що СБУ викрила мешканку Дніпропетровської області, яка передавала спецслужбам Росії дані про розташування підрозділів ЗСУ, отримані від свого чоловіка-військового.. Зловмисниця використала свого чоловіка "втемну".
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