Нічний обстріл: всі ракети, випущені Дніпром, збиті

09:16 03 вересня Київ, Україна

У ніч проти суботи російські агресори обстріляли Дніпропетровську область ракетами, установками Град та артилерією. Українським військовим вдалося збити усі п'ять ракет, що летіли на Дніпро. Про це вранці 3 вересня повідомив голова Дніпропетровської ОВВ Валентина Резніченко у Telegram.

"Ніч була дуже гучною... Росіяни атакували область крилатими ракетами, Градами та важкою артилерією... У Дніпровському районі ЗСУ всі п'ять російських ракет, які ворог направив на Дніпро. Падіння уламків спричинило кілька пожеж. Полум'я вогнеборці вгамували. Ніхто не постраждав", – розповів він.

За його словами, по Нікопольському району росіяни завдали ударів із Градів та важкої артилерії.. Обійшлося без загиблих та поранених.

"У Нікополі без руйнувань. У Марганці понівечено кілька будинків, господарських будівель, автомобілів та газопроводів. У Криворізькому районі під ворожий вогонь потрапила Широківська громада. Є руйнування приватних будинків. Люди неушкоджені", – додав Резніченко.

Нагадаємо, вночі 3 вересня у Дніпрі пролунали вибухи. Пізніше Повітряне командування на Схід повідомило про роботу ППО.

А напередодні повідомлялося, що СБУ викрила мешканку Дніпропетровської області, яка передавала спецслужбам Росії дані про розташування підрозділів ЗСУ, отримані від свого чоловіка-військового.. Зловмисниця використала свого чоловіка "втемну".