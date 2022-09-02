Нічний обстріл на Запоріжжі. Є загиблі

У захопленій російськими військами Кам'янці Запорізької області окупанти обстріляли чотириповерховий житловий будинок. Вже відомо про п'ятьох загиблих, повідомив у ніч на суботу, 27 серпня, голова регіону Олександр Старух.
За даними губернатора, всі шість ворожих пострілів були зроблені з окупованої території виключно по житлових будинках.
При цьому чотириповерховий будинок, у якому мешкала молода мама з дітьми, окупанти обстріляли прицільно. Внаслідок атаки верхній поверх зруйнований вщент.
Нагадаємо, два дні тому російські агресори піддали масованому обстрілу місто Оріхів Запорізької області та населені пункти, що його оточують. Загинув 17-річний хлопець.
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