Нічний обстріл Харківщини: дві людини загинули під вогнем російських військ

11:48 25 жовтня Київ, Україна

Вночі село Подоли, Куп'янського району, зазнало обстрілу з боку російських збройних сил. Внаслідок інциденту двоє чоловіків віком 50 та 57 років загинули.



Поліція Харківської області підтвердила подію.



Під ворожим вогнем також опинилися Борова в Ізюмському районі, Плетенівка у Чугуївському районі, Козача Лопань у Харківському районі, а також Чугунівка, Дворічна та Петропавлівка у Куп'янському районі, а також інші населені пункти.