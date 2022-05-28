Нічний обстріл Харкова та області російськими ракетами

08:04 28 травня Київ, Україна

Ворог не припиняє підбити ракетами по містах України. При цьому найчастіше удари завдаються з території Росії або Білорусі. У Харкові в ніч на суботу прогриміли сильні вибухи. Їх було чути у самому місті, а також у районі селища Мерефа у Харківській області. Про це у суботу, 28 травня, повідомили місцеві канали у Telegram.

"У Харкові чути вибухи", "У Мерефі був чутний вибух. У Харкові є прильоти, але поки що жодних підтверджень немає. Інформацію перевіряємо", – повідомив канал Харків Life.

У свою чергу канал "Х**вий Харків" повідомив, що, ймовірно, могли стріляти з Білгородської області з ракетного комплексу "Іскандер". У мережі також опублікували відповідні відео запуску ракет.

Точної інформації про наслідки атаки окупантів поки що немає.

Раніше голова ОВ Олег Синегубов закликав харків'ян та жителів області без необхідності не виходити на вулицю, а у разі сигналу повітряної тривоги одразу переміщатися на укриття.

Раніше повідомлялося, що у Харкові внаслідок обстрілів Шевченківського та Київського районів загинули семеро мирних жителів.