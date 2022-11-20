Нічний обстріл Дніпропетровщини. Є поранений

Війська Росії вночі 20 листопада обстріляли з РСЗВ та важкої артилерії чотири громади в Дніпропетровській області: Червоногригорівську, Мирівську, Марганецьку та Нікопольську. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
Він додав, що пошкоджено 20 багатоповерхових та приватних будинків, господарські споруди, автомобілі, гуртожиток профтехучилища, газопроводи та лінії електропередачі.
Раніше повідомлялося, що війська Росії обстріляли точку видачі гуманітарної допомоги в Херсонській області під час роздачі хліба. Поранення отримали п'ятеро людей.
Росіяни накрили вогнем Краматорськ, є руйнування.
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