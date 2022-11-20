Нічний обстріл Дніпропетровщини. Є поранений

10:46 20 листопада Київ, Україна

Війська Росії вночі 20 листопада обстріляли з РСЗВ та важкої артилерії чотири громади в Дніпропетровській області: Червоногригорівську, Мирівську, Марганецьку та Нікопольську. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Найбільше дісталося Нікополю. По житлових кварталах протягом ночі вдарили не менше 40 російських снарядів. Постраждав 59-річний чоловік. Йому надали допомогу", - наголосив губернатор.

Він додав, що пошкоджено 20 багатоповерхових та приватних будинків, господарські споруди, автомобілі, гуртожиток профтехучилища, газопроводи та лінії електропередачі.

"Обстріл викликав три пожежі. Зайнялися квартира, машина та гараж. Вогонь рятувальники ліквідували", – уточнив Резніченко.

Раніше повідомлялося, що війська Росії обстріляли точку видачі гуманітарної допомоги в Херсонській області під час роздачі хліба. Поранення отримали п'ятеро людей.

Росіяни накрили вогнем Краматорськ, є руйнування.