Нічна ДТП в Дніпрі: 5 іномарок, 2 госпіталізованих, 1 загиблий

09:28 11 листопада Київ, Україна

В ніч з 10 на 11 листопада сталася масштабна ДТП за участю п'яти легкових іномарок. В результаті аварії загинула молода жінка, ще дві людини були госпіталізовані.



"По прибуттю рятувальників на місце події встановлено, що сталося зіткнення п'яти автомобілів. Легковий автомобіль "Infiniti" під керуванням громадянина 1998 року народження, рухаючись по Слобожанському проспекту, перетнув перехрестя на заборонний сигнал світлофора та скоїв зіткнення з автомобілем "Honda". В результаті зіткнення "Honda" продовжила некерований рух по проїжджій частині і здійснила зіткнення з автомобілями, які стояли на заборонний сигнал світлофора, "Audi" під керуванням громадянина 1995 року народження, "Mazda" під керуванням громадянина 1997 року народження і "Mazda", за кермом якого перебував громадянин 1997 року народження", - сказано в повідомленні.



Рятувальники відімкнули елементи живлення для запобігання виникненню спалаху автомобілів і змили паливно-мастильні матеріали з проїжджої частини.



"В результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждали двоє людей: водій автомобіля "Honda" госпіталізований в Дніпропетровську обласну клінічну лікарню ім. Мечникова, пасажир автомобіля "Infiniti" госпіталізований в Дніпропетровську міську клінічну лікарню №6. На жаль, пасажирка легковика "Honda" від отриманих травм загинула на місці", - повідомили в ДСНС.



Деталі ДТП встановлюють правоохоронні органи. До надання допомоги залучені 7 осіб особового складу та 2 одиниці техніки Головного управління ДСНС України в Дніпропетровській області.