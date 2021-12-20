Нічна стрілянина в Києві закінчилася двома пораненими і затриманням

08:01 11 квітень Київ, Україна

Інформація до питання про вільний продаж зброї. Сьогодні вночі в Києві на проспекті Григоренка лунали гучні постріли. Результатом цього стрільбища стали двоє поранених, яких госпіталізували. Про це повідомляє Правоохоронці Еспресо в Facebook.

За інформацією ЗМІ, між чоловіками, які відпочивали, стався конфлікт. В результаті чого один з них дістав предмет, схожий на пістолет і зробив кілька пострілів.

"Травми отримали двоє людей. Вони були госпіталізовані. На місці події працює слідчо-оперативна група, опитуються можливі свідки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Павлограді з гонитвою і стріляниною затримали ВАЗ. Поліціянти затримали водія авто, який створював аварійну ситуацію на дорозі і намагався втекти в іншу область.