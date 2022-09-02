Нічна негода залишила без світла мешканців 28 населених пунктів Львівщини

На Львівщині нічна негода залишила без світла мешканців кількох десятків населених пунктів.
Про це повідомляє пресслужба Львівобленерго.
Енергетики відновлюють електропостачання населених пунктів, які знеструмлені грозою з поривами вітру сьогодні вночі.
Станом на 8:00 внаслідок стихії на Львівщині без електроенергії 28 населених пунктів повністю та 30 частково у:
Енергетики відновлюють електропостачання населених пунктів, які знеструмлені грозою з поривами вітру сьогодні вночі.
Станом на 8:00 внаслідок стихії на Львівщині без електроенергії 28 населених пунктів повністю та 30 частково у:
- Центральному РЕМ (Перемишлянська, Пустомитівська, Жидачівська, Миколаївська частина);
- Південному РЕМ (Стрийська частина);
- Карпатському РЕМ (Самбірська частина);
- Північному РЕМ (Радехівська, Червоноградсько-Сокальська частини);
- Західному РЕМ (Яворівська частина);
- ЛГЕС (Пустомитівська, Жовківська частини).
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