Нічна негода залишила без світла мешканців 28 населених пунктів Львівщини

12:02 15 серпня Київ, Україна

На Львівщині нічна негода залишила без світла мешканців кількох десятків населених пунктів.

Про це повідомляє пресслужба Львівобленерго.



Енергетики відновлюють електропостачання населених пунктів, які знеструмлені грозою з поривами вітру сьогодні вночі.



Станом на 8:00 внаслідок стихії на Львівщині без електроенергії 28 населених пунктів повністю та 30 частково у:

Центральному РЕМ (Перемишлянська, Пустомитівська, Жидачівська, Миколаївська частина);

Південному РЕМ (Стрийська частина);





Карпатському РЕМ (Самбірська частина);





Північному РЕМ (Радехівська, Червоноградсько-Сокальська частини);





Західному РЕМ (Яворівська частина);





ЛГЕС (Пустомитівська, Жовківська частини).



