Нічна негода залишила без світла мешканців 28 населених пунктів Львівщини

12:02 15 серпня Київ, Україна

На Львівщині нічна негода залишила без світла мешканців кількох десятків населених пунктів.

 
Про це повідомляє пресслужба Львівобленерго.

Енергетики відновлюють електропостачання населених пунктів, які знеструмлені грозою з поривами вітру сьогодні вночі.

Станом на 8:00 внаслідок стихії на Львівщині без електроенергії 28 населених пунктів повністю та 30 частково у:
  • Центральному РЕМ (Перемишлянська, Пустомитівська, Жидачівська, Миколаївська частина);
  • Південному РЕМ (Стрийська частина);

  • Карпатському РЕМ (Самбірська частина);

  • Північному РЕМ (Радехівська, Червоноградсько-Сокальська частини);

  • Західному РЕМ (Яворівська частина);

  • ЛГЕС (Пустомитівська, Жовківська частини).

"Нагадуємо: не наближайтеся до місця обриву проводу лінії електропередачі на відстань менше восьми метрів, адже інакше можна отримати смертельний удар електрострумом", - йдеться у повідомленні.