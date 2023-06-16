Нічна атака України росіянами провалилася: ППО збила усі 18 "Шахедів"

Російські агресори продовжують тероризувати Україну нічними атаками. Але всі їхні спроби зазнають поразки, і російська армія продовжує втрачати дорогі ракети та дрони. Вночі 20 травня захисники українського неба відбили вже одинадцяту від початку травня масовану повітряну атаку росії. Цього разу вони знешкодили 18 дронів-камікадзе Shahed-136/131 іранського виробництва.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ. Усі ворожі "Шахеди" були знищені на підльоті до столиці, де падіння уламків спричинило деякі пошкодження.

Зазначається, що опівночі суботи російські окупанти атакували Україну з північного напрямку 18 Shahed-136/131, які направили на Київщину.

"Всі – знищені силами та засобами повітряного командування "Центр" Повітряних сил", – наголосили у командуванні.

Там додали, що наприкінці доби 19 травня на східному напрямку в зоні відповідальності повітряного командування "Схід" захисники також знищили два "Шахеди".

У той час, як на південному напрямку в зоні відповідальності повітряного командування "Південь" було збито російський розвідувальний БПЛА "Мерлін-ВР".