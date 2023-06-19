Нічна атака російських військових на Херсон: пожежі та поранені

11:34 19 червня Київ, Україна





Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Telegram, а також голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у своєму каналі у Telegram. Вночі військові росії атакували Херсон , внаслідок обстрілу спалахнули кілька пожеж, а одна людина отримала поранення.Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Telegram, а також голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у своєму каналі у Telegram.

"Протягом ночі противник безжально обстрілював Херсон, що призвело до виникнення кількох пожеж", - повідомила ДСНС.

За інформацією, горіли різні об'єкти, включаючи газовий резервуар на одній із заправок міста, складські приміщення, виставкові зали та господарські споруди на території одного із підприємств.



Також на фотографіях, опублікованих в інформаційних каналах, видно, що окупанти завдали руйнівних пошкоджень декільком автобусам.



Прокудін уточнив, що лише за останню добу російські військові здійснили 35 обстрілів, випустивши загалом 261 снаряд із мінометів, артилерії та "Градів".



Внаслідок цієї російської агресії одна людина отримала поранення.