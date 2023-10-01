Нічна атака російських безпілотників на Умань

08:23 01 жовтня Київ, Україна

Україна зазнала чергової масованої атаки з повітря. На Черкащині вночі з 30 вересня на 1 жовтня російські безпілотники вдарили по Умані. В результаті виникли руйнування та пожежі, поранено одну цивільну людину, повідомив голова Черкаської ОВ Ігор Табурець.

"Вночі ворог масовано атакував нашу Черкащину ударними безпілотниками. На жаль, є влучення з промислової інфраструктури в Умані. Внаслідок цього виникли пожежі на складських приміщеннях, зокрема, де зберігалося зерно. Попередньо постраждала одна людина. Його доправили до лікарні. Наразі триває ліквідація наслідків. На місці працюють усі профільні служби. Правоохоронці фіксують чергові злочини російських терористів", - йдеться у повідомленні глави ОВА.

Нагадаємо, у Черкасах через падіння уламків ракети зруйновано будівлю готелю.. Виникла пожежа в самому готелі та в торгових павільйонах на ринку.

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