Нічна атака: російські війська випустили 17 ракет та 31 безпілотник

10:12 26 травня Київ, Україна

Вночі російські війська атакували Україну, випустивши 17 ракет різних моделей та 31 ударний безпілотник.

Про це інформувало командування Повітряних сил Збройних сил України у своєму повідомленні 26 травня.

Зазначається, що ця атака розпочалася о 22:00 у четвер і тривала до 5:00 у п'ятницю.

Цього разу противник змінив напрям удару на схід, атакуючи об'єкти критичної інфраструктури та військові об'єкти України, підтвердили військові представники.

Загалом відзначені наступні ракетні пуски:
  • 10 крилатих ракет типу Х-101/Х-555, випущених із літаків Ту-95МС із району Каспійського моря;
  • 7 керованих зенітних ракет С-300/С-400, випущених із району Токмака (частина тимчасово окупованої Запорізької області);
  • 31 ударний безпілотний літальний апарат іранського виробництва Shahed-136/131, спрямований із південних та північних напрямків.
Повітряні сили України в спільній операції з іншими компонентами Збройних сил успішно знищили наступні цілі: 10 крилатих ракет типу Х-101/Х-555, що базуються в повітрі, 23 ударні безпілотні літальні апарати Shahed-136/131, а також два оперативно-тактичні безпілотні. літального апарату (Орлан-10 і Мерлін-ВР).
 
"Також зафіксовано влучання ударних безпілотних літальних апаратів та кількох зенітних ракет С-300/С-400 в областях Харківській та Дніпропетровській", - додали представники Повітряних сил.