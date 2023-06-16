Нічна атака: російські війська випустили 17 ракет та 31 безпілотник

10:12 26 травня Київ, Україна





Про це інформувало командування Повітряних сил Збройних сил України у своєму повідомленні 26 травня.



Зазначається, що ця



Цього разу противник змінив напрям удару на схід, атакуючи об'єкти критичної інфраструктури та військові об'єкти України, підтвердили військові представники.



Загалом відзначені наступні ракетні пуски: Вночі російські війська атакували Україну, випустивши 17 ракет різних моделей та 31 ударний безпілотник.Про це інформувало командування Повітряних сил Збройних сил України у своєму повідомленні 26 травня.Зазначається, що ця атака розпочалася о 22:00 у четвер і тривала до 5:00 у п'ятницю.Цього разу противник змінив напрям удару на схід, атакуючи об'єкти критичної інфраструктури та військові об'єкти України, підтвердили військові представники.Загалом відзначені наступні ракетні пуски:

10 крилатих ракет типу Х-101/Х-555, випущених із літаків Ту-95МС із району Каспійського моря;

7 керованих зенітних ракет С-300/С-400, випущених із району Токмака (частина тимчасово окупованої Запорізької області);

31 ударний безпілотний літальний апарат іранського виробництва Shahed-136/131, спрямований із південних та північних напрямків.

Повітряні сили України в спільній операції з іншими компонентами Збройних сил успішно знищили наступні цілі: 10 крилатих ракет типу Х-101/Х-555, що базуються в повітрі, 23 ударні безпілотні літальні апарати Shahed-136/131, а також два оперативно-тактичні безпілотні. літального апарату (Орлан-10 і Мерлін-ВР).