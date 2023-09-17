Нічна атака Росії: ракети С-300 вдарили по підприємствах у Харкові та Одещині.

10:26 17 вересня Київ, Україна

Атака російських ракет та безпілотників-камікадзе в ніч проти 17 вересня не обійшлася, на жаль, без руйнувань. Окрім Одеської області, ракети вдарили і по Харкову.

За словами голови Харківської ОВ Олега Синегубова, у Харкові зафіксовано попадання чотирьох керованих ракет ЗРК С-300. Вони потрапили до будівлі цивільного підприємства. На місці "прильоту" сталася пожежа.

Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, також зафіксовано попадання російських ракет територією цивільного аграрного підприємства в Одеській області. На місці працює ДСНС.

Нагадаємо, у Силах оборони півдня розповіли про деталі нічних обстрілів.

Засобами ППО було збито 12 із 16 повітряних цілей росіян.