Нічна атака рашистів в Одесі: збито 10 дронів, пошкоджено припортову інфраструктуру

08:25 12 жовтня Київ, Україна

Вночі на Одеську область було здійснено чергову атаку з боку російських терористів, як повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) у своєму Telegram.



За інформацією, українські сили протиповітряної оборони (ППО) змогли збити 10 безпілотних літальних апаратів типу "шахед" над Одеською областю. Проте, на жаль, внаслідок атаки відбулися влучення.



В Ізмаїльському районі було зафіксовано пошкодження припортової інфраструктури та житлових будинків. Внаслідок атаки виникли пожежі, які, однак, були успішно ліквідовані.



За інформацією голови Одеської ОВА, одна людина постраждала внаслідок атаки. Це жінка 1935 року народження, яка зазнала термічних опіків. Нині вона перебуває у лікарні та отримує необхідну медичну допомогу.