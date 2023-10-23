Нічна атака на Україну: російські агресори випустили ударні дрони та ракети

09:50 23 жовтня Київ, Україна

У ніч на 23 жовтня російські війська атакували Україну, використовуючи ударні дрони, керовані ракети Х-59 та безпілотники невстановленого типу.



Про це повідомило Командування Повітряних сил Збройних сил України.



Атака розпочалася з півдня, з мису Чауда, що знаходиться у тимчасово окупованому Криму. Дрони прямували різними напрямками: на південь, схід та центральні регіони України. Вони були атаковані українськими засобами протиповітряної оборони.



Ракету Х-59 випустили з борту літака Су-34 з повітряного простору тимчасово захопленої частини Запорізької області. Безпілотник невстановленого типу, ймовірно, був запущений із північного кордону.



Важливо відзначити, що завдяки успішним операціям зенітних ракетних підрозділів, мобільних вогневих груп, авіації Повітряних сил та співпраці з ППО Сил оборони України всі повітряні цілі були знищені: 13 безпілотних літальних апаратів Shahed-136/131, керована авіаційна ракета Х-59 і ударний безпілотник невстановленого типу.