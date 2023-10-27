Нічна атака на Україну: протиповітряна оборона збила 11 дронів

11:41 25 жовтня Київ, Україна

У ніч з 24 на 25 жовтня російські військові спробували атакувати Україну 11 дронами-камікадзе "Шахед", але завдяки зусиллям Сил протиповітряної оборони всі ворожі безпілотники були збиті.



Інформацію про те, що сталося, повідомили Генштаб Збройних сил України у Facebook та Повітряні сили України у Telegram. Пізніше Повітряні сили України уточнили, що атака відбулася з південно-східного напрямку, з Приморсько-Ахтарська рф.



Для відбиття повітряної атаки було задіяно винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи. Протиповітряна оборона була задіяна у кількох областях України, зокрема, Черкаській, Херсонській, Полтавській, Житомирській, Хмельницькій та Миколаївській.



Минулої доби окупанти завдали 6 ракетних та 51 авіаційний удар, а також провели 66 обстрілів з використанням реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.



Внаслідок атаки постраждали багато населених пунктів, зокрема, Леонівка у Чернігівській області, Синьківка, Іванівка та Піщане у Харківській області, Невське, Серебрянське лісництво у Луганській області, а також безліч населених пунктів у Донецькій та Херсонській областях.



Внаслідок терористичних атак постраждало цивільне населення, було зруйновано житлові будинки та іншу інфраструктуру.