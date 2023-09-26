Нічна атака на Україну: 26 дронів знищено, у 4 областях руйнування

10:55 26 вересня Київ, Україна

Вночі на 26 вересня Україну атакували російські дрони "Шахед", 26 з 38 ударних дронів були знищені.



Про це було оголошено Повітряними силами Збройних сил України та підтверджено головою Миколаївської обласної військової адміністрації Віталієм Кімом у Telegram, а також прессекретаркою ОК "Південь" Наталією Гуменюк у рамках телемарафону.



За даними Збройних сил України, атака почалася вночі, було зафіксовано пуски 38 ударних дронів "Shahed-136/131" зі сходу (з району Приморсько-Ахтарськ у росії та мису Чауда в Криму). Сили ППО збили 26 ударних безпілотників. Авіація та зенітні ракетні підрозділи також взяли участь у протидії атаці.



За словами Гуменюк, внаслідок нападу на Одеську область було пошкоджено припортову та прикордонну інфраструктуру, і спалахнув автотранспорт.



Атака в основному була сконцентрована в Одеській області, але також торкнулася Миколаївської, Херсонської та Кіровоградської областей. Кім підкреслив, що на Миколаївщині було знищено 6 ударних дронів "Shahed-136/131", і сталася пожежа на агропідприємстві через уламки одного із збитих дронів. Проте пожежа була успішно ліквідована, і попередньо не було жертв.



Також варто зазначити, що ввечері 25 вересня місто Миколаїв зазнало ракетного удару, внаслідок чого було уражено об'єкт інфраструктури на околицях міста. Деталі цього інциденту наразі не уточнюються.