Нічна атака на Одесу: постраждала портова інфраструктура та зерносховища

10:56 16 серпня Київ, Україна

Російські військові двічі за ніч атакували Одеську область ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілів постраждали складські приміщення та зерносховища в одному з портів Дунаю.



Пожежі, що виникли, оперативно ліквідовані співробітниками Державної служби з надзвичайних ситуацій.



Поки що немає інформації про загиблих та постраждалих.



Силами та засобами Повітряних сил України над Одеською областю було знищено 11 ворожих ударних безпілотників.



Голова військової адміністрації Одеської області Олег Кіпер заявив, що основна мета російських атак – портова та зернова інфраструктура на півдні області.