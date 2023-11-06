Нічна атака на Одесу: 5 постраждалих та множинні руйнування у місті

Внаслідок нічної атаки на Одесу постраждали п'ятеро людей. Голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер заявив, що постраждалі отримали осколкові поранення та перебувають під медичним наглядом.
Також стало відомо, що інфраструктура Одеси була пошкоджена внаслідок атаки, що спричинило зміни у русі трамваїв.
Міський голова Одеси також прокоментував нічну атаку, зазначивши, що постраждав дах житлового будинку, водопровід високого тиску – музей в історичній частині міста (зоні всесвітньої спадщини ЮНЕСКО).
Міський голова Одеси також прокоментував нічну атаку, зазначивши, що постраждав дах житлового будинку, водопровід високого тиску – музей в історичній частині міста (зоні всесвітньої спадщини ЮНЕСКО).
Російська армія вночі вдарила по Одесі ракетами "Онікс" та "Іскандер-М", повідомили представники Повітряних сил. Ці ракети завдали удару по центру міста і покинутій промисловій будівлі. Внаслідок вибухів було серйозно пошкоджено кілька багатоповерхових житлових будинків та художній музей.
Крім того, над регіоном було збито 15 дронів. Проте не вдалося повністю уникнути влучань: складські приміщення, техніка для розвантаження вантажів та автомобілі із зерном були пошкоджені внаслідок атаки.
Крім того, над регіоном було збито 15 дронів. Проте не вдалося повністю уникнути влучань: складські приміщення, техніка для розвантаження вантажів та автомобілі із зерном були пошкоджені внаслідок атаки.
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