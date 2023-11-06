Нічна атака на Одесу: 5 постраждалих та множинні руйнування у місті

07:55 06 листопада Київ, Україна

Внаслідок нічної атаки на Одесу постраждали п'ятеро людей. Голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер заявив, що постраждалі отримали осколкові поранення та перебувають під медичним наглядом.

"У постраждалих фіксуються осколкові поранення, і всі вони госпіталізовані. Наші медики надають необхідну допомогу", – повідомив він.

Також стало відомо, що інфраструктура Одеси була пошкоджена внаслідок атаки, що спричинило зміни у русі трамваїв.



Міський голова Одеси також прокоментував нічну атаку, зазначивши, що постраждав дах житлового будинку, водопровід високого тиску – музей в історичній частині міста (зоні всесвітньої спадщини ЮНЕСКО).

"Ми були дуже близькі до втрати багатьох цінних експонатів, відомих у всьому світі. Але, на щастя, цього вдалося уникнути. З ранку наша районна адміністрація почне надавати допомогу всім, хто постраждав під час цієї атаки", - сказав він.

Російська армія вночі вдарила по Одесі ракетами "Онікс" та "Іскандер-М", повідомили представники Повітряних сил. Ці ракети завдали удару по центру міста і покинутій промисловій будівлі. Внаслідок вибухів було серйозно пошкоджено кілька багатоповерхових житлових будинків та художній музей.



Крім того, над регіоном було збито 15 дронів. Проте не вдалося повністю уникнути влучань: складські приміщення, техніка для розвантаження вантажів та автомобілі із зерном були пошкоджені внаслідок атаки.