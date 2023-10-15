Нічна атака на Нікополь, зруйновано будинки та пошкоджено ЛЕП

Ворог не припиняє обстрілу Нікопольського району Дніпропетровської області. Як повідомляє сьогодні, 15 жовтня, голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак, у ніч проти неділі російська артилерія вкотре обстріляла Нікопольський район, випустивши по громадах десятки снарядів.
За його даними, через обстріл у Нікополі спалахнув приватний будинок. Рятувальники загасили вогонь. Ще вісім будинків та одна господарська споруда пошкоджена. Уламками зачепило лінії електропередачі, мікроавтобус та 10 сонячних панелей.
Нагадаємо, 14 жовтня війська Росії цілий день атакували Нікопольщину. Тоді дісталося районному центру, Марганецькій та Мирівській громадам.
А 13 жовтня росіяни обстріляли рятувальників у Нікополі.. Внаслідок повторної атаки було поранено двох працівників ДСНС та пошкоджено пожежний автомобіль.
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