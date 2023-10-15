Нічна атака на Нікополь, зруйновано будинки та пошкоджено ЛЕП

09:01 15 жовтня Київ, Україна

Ворог не припиняє обстрілу Нікопольського району Дніпропетровської області. Як повідомляє сьогодні, 15 жовтня, голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак, у ніч проти неділі російська артилерія вкотре обстріляла Нікопольський район, випустивши по громадах десятки снарядів.

Протягом ночі окупаційні війська з важкої артилерії били по Нікопольщині. Майже 40 снарядів направили на районний центр та Марганецьку громаду", – написав він у Telegram.

За його даними, через обстріл у Нікополі спалахнув приватний будинок. Рятувальники загасили вогонь. Ще вісім будинків та одна господарська споруда пошкоджена. Уламками зачепило лінії електропередачі, мікроавтобус та 10 сонячних панелей.

"Обстеження атакованих територій продовжується. Але головне, що люди цілі", – додав Лисак.

Нагадаємо, 14 жовтня війська Росії цілий день атакували Нікопольщину. Тоді дісталося районному центру, Марганецькій та Мирівській громадам.

А 13 жовтня росіяни обстріляли рятувальників у Нікополі.. Внаслідок повторної атаки було поранено двох працівників ДСНС та пошкоджено пожежний автомобіль.