Нічна атака на Львів: зруйновано житлові будинки, пошкоджено магазин та транспорт

У Львові уламки ворожих ракет впали на багатоквартирні житлові будинки на вулицях Патона та Каховській. В результаті було займання, руйнування і є постраждалі.
Інформації про загиблих поки що не надходило.
Голова ОВА Максим Козицький повідомив, що людей евакуювали, а потерпілим надають усю необхідну медичну допомогу.
Невеликі займання фіксували і в інших частинах Львова. Їх оперативно загасили.
В одному з гіпермаркетів міста через падіння уламків ракети стався обвал стелі.
Також надійшла інформація про пошкодження транспортних засобів.
У Ставчанах пошкоджено 10 будинків. На цей час відомо про людей, які отримали легкі травми.
У Суховолі пошкоджено будинки. Постраждалих наразі немає.
Інформації про загиблих поки що не надходило.
Голова ОВА Максим Козицький повідомив, що людей евакуювали, а потерпілим надають усю необхідну медичну допомогу.
Невеликі займання фіксували і в інших частинах Львова. Їх оперативно загасили.
В одному з гіпермаркетів міста через падіння уламків ракети стався обвал стелі.
Також надійшла інформація про пошкодження транспортних засобів.
У Ставчанах пошкоджено 10 будинків. На цей час відомо про людей, які отримали легкі травми.
У Суховолі пошкоджено будинки. Постраждалих наразі немає.
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