Нічна атака на Львів: зруйновано житлові будинки, пошкоджено магазин та транспорт

09:15 15 серпня Київ, Україна

У Львові уламки ворожих ракет впали на багатоквартирні житлові будинки на вулицях Патона та Каховській. В результаті було займання, руйнування і є постраждалі.

Інформації про загиблих поки що не надходило.

Голова ОВА Максим Козицький повідомив, що людей евакуювали, а потерпілим надають усю необхідну медичну допомогу.

Невеликі займання фіксували і в інших частинах Львова. Їх оперативно загасили.

В одному з гіпермаркетів міста через падіння уламків ракети стався обвал стелі.

Також надійшла інформація про пошкодження транспортних засобів.

У Ставчанах пошкоджено 10 будинків. На цей час відомо про людей, які отримали легкі травми.

У Суховолі пошкоджено будинки. Постраждалих наразі немає.
 
"Я зараз на виїзді на тих об'єктах, які постраждали. Більше інформації – пізніше”, – додав Максим Козицький.