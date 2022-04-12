Нічна атака на Луганську область. Є загиблі

У ніч на 12 квітня російські окупанти обстрілювали населені пункти Луганської області.
Про це повідомив голова Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай.
«Ще 12 житлових будинків знищено росіянами, 7 – цієї ночі… Найбільше постраждали житлові масиви Рубіжного, Лисичанська, Сєвєродонецька та Новодружеська», - написав він у Telegram.
У Лисичанську є жертви: один загиблий чоловік, ще трьох людей поранено, двох вчасно евакуювали з-під обстрілів.
У Рубіжному зайнялися три будинки. «Дуже часто рятувальники отримують виклики з території міста, де вже майже місяць перебувають кадирівці чи безпосередньо у зоні активних бойових дій. Тому пожеж та відповідно руйнувань у Рубіжному набагато більше», - зазначив Гайдай.
Два будинки палали вночі у Павлограді під Сєвєродонецьком, ще два та кілька господарських споруд – у Новодружеську.
У Кремінній та Щедрищеві після російських обстрілів полум'ям охопило хвойну підстилку.
Бійці ДСНС ліквідували 17 пожеж.
«Ще 12 житлових будинків знищено росіянами, 7 – цієї ночі… Найбільше постраждали житлові масиви Рубіжного, Лисичанська, Сєвєродонецька та Новодружеська», - написав він у Telegram.
У Лисичанську є жертви: один загиблий чоловік, ще трьох людей поранено, двох вчасно евакуювали з-під обстрілів.
У Рубіжному зайнялися три будинки. «Дуже часто рятувальники отримують виклики з території міста, де вже майже місяць перебувають кадирівці чи безпосередньо у зоні активних бойових дій. Тому пожеж та відповідно руйнувань у Рубіжному набагато більше», - зазначив Гайдай.
Два будинки палали вночі у Павлограді під Сєвєродонецьком, ще два та кілька господарських споруд – у Новодружеську.
У Кремінній та Щедрищеві після російських обстрілів полум'ям охопило хвойну підстилку.
Бійці ДСНС ліквідували 17 пожеж.
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