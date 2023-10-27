Нічна атака на Хмельницьку область: дрони завдали численних пошкоджень

У ніч проти 25 жовтня окупанти дронами-камікадзе Shahed-136 атакували місто Славута у Хмельницькій області. Міський голова Василь Сидор підтвердив те, що сталося, і повідомив про завдані пошкодження та постраждалих.
Згідно з інформацією Сидора, на території міста та його околиць зареєстровано численні пошкодження. Водночас він запевнив, що всі необхідні служби активно працюють, і мешканцям забезпечуються тепло, вода та газ. Нині ведеться відновлювальна робота.
Міський голова зазначив, що є постраждалі, яких госпіталізували для надання невідкладної медичної допомоги.
Сергій Тюрін, перший заступник начальника ОВА Хмельницької області, доповнив, що це вже четверту добу поспіль росія атакує територію Хмельницької області.
Згідно з інформацією Сидора, на території міста та його околиць зареєстровано численні пошкодження. Водночас він запевнив, що всі необхідні служби активно працюють, і мешканцям забезпечуються тепло, вода та газ. Нині ведеться відновлювальна робота.
Міський голова зазначив, що є постраждалі, яких госпіталізували для надання невідкладної медичної допомоги.
Сергій Тюрін, перший заступник начальника ОВА Хмельницької області, доповнив, що це вже четверту добу поспіль росія атакує територію Хмельницької області.
За словами Тюріна, вибухова хвиля пошкодила нежитлові приміщення, житлові будинки та автотранспортні засоби. Внаслідок інциденту 16 осіб звернулися за медичною допомогою до лікарні з різними тілесними ушкодженнями.
Усі необхідні служби продовжують працювати над ліквідацією наслідків атаки. Вночі командування Повітряних сил Збройних сил України попереджало про можливу загрозу "шахедів" для Хмельницької області.
Усі необхідні служби продовжують працювати над ліквідацією наслідків атаки. Вночі командування Повітряних сил Збройних сил України попереджало про можливу загрозу "шахедів" для Хмельницької області.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі