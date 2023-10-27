Нічна атака на Хмельницьку область: дрони завдали численних пошкоджень

09:56 25 жовтня Київ, Україна

У ніч проти 25 жовтня окупанти дронами-камікадзе Shahed-136 атакували місто Славута у Хмельницькій області. Міський голова Василь Сидор підтвердив те, що сталося, і повідомив про завдані пошкодження та постраждалих.



Згідно з інформацією Сидора, на території міста та його околиць зареєстровано численні пошкодження. Водночас він запевнив, що всі необхідні служби активно працюють, і мешканцям забезпечуються тепло, вода та газ. Нині ведеться відновлювальна робота.



Міський голова зазначив, що є постраждалі, яких госпіталізували для надання невідкладної медичної допомоги.



Сергій Тюрін, перший заступник начальника ОВА Хмельницької області, доповнив, що це вже четверту добу поспіль росія атакує територію Хмельницької області.

"Цієї ночі у Хмельницькому районі збиті ворожі цілі не завдали шкоди під час падіння уламків. Водночас, на жаль, у Шепетівському районі внаслідок збивання ворожих повітряних цілей сталося їхнє падіння на території об'єкта критичної інфраструктури", - розповів він.

За словами Тюріна, вибухова хвиля пошкодила нежитлові приміщення, житлові будинки та автотранспортні засоби. Внаслідок інциденту 16 осіб звернулися за медичною допомогою до лікарні з різними тілесними ушкодженнями.



Усі необхідні служби продовжують працювати над ліквідацією наслідків атаки. Вночі командування Повітряних сил Збройних сил України попереджало про можливу загрозу "шахедів" для Хмельницької області.