Нічна атака Харкова: зруйновані будинки, є поранені

09:12 25 травня Київ, Україна

Минулої ночі окупанти здійснили ракетний удар по селу Циркуни Харківського району. Ракета, ймовірно С-300, влучила в землю, завдавши ушкодження приватному будинку, розташованому поряд. На щастя, ніхто не постраждав.



За останні 24 години ворог обстрілював населені пункти Харківського, Куп'янського, Богодухівського та Чугуївського районів.



Внаслідок обстрілів у Куп'янську постраждали ясла-садок, два 5-поверхові житлові будинки та цивільна інфраструктура.



У селі Плоське Куп'янського району внаслідок ударів БПЛА пошкоджено приватний будинок, знищено дві господарські будівлі та сільгосптехніку сільгосппідприємства, а також пошкоджено будівлю школи.



У селі Кучерівка Куп'янського району сталася пожежа на двох складських приміщеннях та пошкоджено деревообробний цех через ворожий обстріл.



У селі Одноробівка Богодухівського району об'єкт цивільної інфраструктури отримав пошкодження від ймовірного авіабомбардування.



У Вовчанську Чугуївського району постраждали дитячий садок та три житлові приватні будинки внаслідок обстрілів. У регіоні залишається висока мінна небезпека.



У селі Олександрівка Ізюмського району цивільний чоловік 33 років отримав поранення під час підриву на вибуховому пристрої та був госпіталізований.



За останню добу піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили понад 8 гектарів території та знешкодили 139 вибухонебезпечних предметів.



Під час останньої спроби просування ворога в районі Масютівки, ворожі сили знову зазнали невдачі та втрат.