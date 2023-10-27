Нічна атака дронів у Миколаївській області: зафіксовано прильоти поблизу Вознесенська

09:57 27 жовтня Київ, Україна

У ніч із 26 на 27 жовтня російські війська атакували Миколаївську область іранськими дронами-камікадзе. Два ворожі БПЛА типу "Shahed 131/136" були ліквідовані протиповітряною обороною. Прильоти зафіксовані поблизу міста Вознесенськ, спалахнула пожежа.



Про це повідомив Віталій Кім, голова Миколаївської обласної військової адміністрації.

"У ніч із 26 на 27 жовтня у Миколаївській області відбулася атака іранських БПЛА типу "Shahed 131/136". Два з них було нейтралізовано за допомогою засобів протиповітряної оборони", - йдеться в повідомленні.

Особливо сильно атака торкнулася Вознесенського району Миколаївської області, де було зафіксовано пожежу внаслідок обстрілу.