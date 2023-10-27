Нічна атака дронів у Миколаївській області: зафіксовано прильоти поблизу Вознесенська

У ніч із 26 на 27 жовтня російські війська атакували Миколаївську область іранськими дронами-камікадзе. Два ворожі БПЛА типу "Shahed 131/136" були ліквідовані протиповітряною обороною. Прильоти зафіксовані поблизу міста Вознесенськ, спалахнула пожежа.
Про це повідомив Віталій Кім, голова Миколаївської обласної військової адміністрації.
Про це повідомив Віталій Кім, голова Миколаївської обласної військової адміністрації.
Особливо сильно атака торкнулася Вознесенського району Миколаївської області, де було зафіксовано пожежу внаслідок обстрілу.
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