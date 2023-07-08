Нічна атака дронів на Кривий Ріг. Є руйнування та поранений

Як повідомив у Telegram сьогодні, 8 липня, голова обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак, уночі Кривий Ріг був атакований російськими дронами. Внаслідок удару було поранено молодого чоловіка. Потерпілого було госпіталізовано у стані середньої тяжкості.
За його словами, внаслідок атаки виникли дві пожежі, загалом вогонь охопив 360 кв м. Наразі рятувальники їх загасили. Знищено кілька складських приміщень, пошкоджено обладнання та автомобілі.
За його словами, у потерпілого чоловіка уламкові поранення стегна і зараз його стан стабільний.
При цьому в інших громадах на Дніпропетровщині було спокійно.
Нагадаємо, позаминулої ночі росія теж атакувала Криворізький район. Тоді загинули двоє чоловіків, на авто яких упали уламки збитого безпілотника.
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