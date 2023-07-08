Нічна атака дронів на Кривий Ріг. Є руйнування та поранений

08:59 08 липня Київ, Україна

Як повідомив у Telegram сьогодні, 8 липня, голова обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак, уночі Кривий Ріг був атакований російськими дронами. Внаслідок удару було поранено молодого чоловіка. Потерпілого було госпіталізовано у стані середньої тяжкості.

"Вночі ворог ударив по Кривому Розі. Застосував безпілотники. Потрапив у сільськогосподарське підприємство. Постраждав 26-річний чоловік. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості", - написав Лисак у телеграм-каналі.

За його словами, внаслідок атаки виникли дві пожежі, загалом вогонь охопив 360 кв м. Наразі рятувальники їх загасили. Знищено кілька складських приміщень, пошкоджено обладнання та автомобілі.

Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук уточнив, що йдеться про сільгосппідприємство у Покровському районі міста: "Один ангар знищено повністю, інший – частково. Пошкоджено сім вантажівок".

За його словами, у потерпілого чоловіка уламкові поранення стегна і зараз його стан стабільний.

При цьому в інших громадах на Дніпропетровщині було спокійно.

Нагадаємо, позаминулої ночі росія теж атакувала Криворізький район. Тоді загинули двоє чоловіків, на авто яких упали уламки збитого безпілотника.