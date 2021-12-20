Миколаївські патрульні затримали чергового "закладника"

20:51 05 квітень Київ, Україна

Вартові правопорядку Миколаєва затримали 38-річного чоловіка, який робив "закладки" з наркотичними речовинами в клумбі біля ОДА.

Про це повідомили в пресслужбі управління патрульної поліції в Миколаївській області 5 квітня.



Приблизно о 9 годині, патрулюючи по Центральному району міста, поліціянти звернули увагу на підозрілого чоловіка, який щось ховав у клумбі. Відбулася ця подія на вулиці Набережній (біля будівлі Миколаївської ОДА, - ПН).





Побачивши поліціянтів, громадянин різко змінив напрямок руху і прискорився. Патрульні зупинили 38-річного місцевого жителя, але останній, під час спілкування, не міг відповісти на поставлені йому запитання і помітно нервував.

Згодом громадянин зізнався, що у нього були з собою згортки, в яких знаходяться наркотичні речовини, які він розкладає в зазначених місцях.



На місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу. Затриманий вказав правоохоронцям місця, де він уже встиг залишити заборонені речовини.



Слідчі вилучили у чоловіка 50 згортків з, ймовірно, наркотичними речовинами.