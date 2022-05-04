Миколаївська область: фура і легковик зіткнулися лоб в лоб

14:34 04 грудня Київ, Україна

На автодорозі «Одеса - Мелітополь - Новоазовськ» в районі селища Червоне Миколаївської області сталося лобове зіткнення вантажівки Volvo і легкового автомобіля Mercedes-Benz, в результаті ДТП загинули дві людини, загиблі були жителями Кривого Рогу.

Про це повідомила Державна служба України з питань надзвичайних ситуацій в п'ятницю, 4 грудня.

В ДСНС уточнили, що водій легковика від отриманих травм загинув на місці, рятувальники за допомогою спецобладнання витягли тіло загиблого чоловіка і постраждалої пасажирки. У кареті швидкої медичної допомоги, під час слідування в лікарню, жінка померла.