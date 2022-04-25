Миколаївська банда таксистів. Суд обрав міру покарання

12:02 27 листопада Київ, Україна

Розбій, вимагання, викрадення людей і незаконне використання вогнепальної зброї - все це інкримінують правоохоронні органи Миколаєва групі місцевих таксистів.

Про це повідомляє регіональне управління Нацполіції.

Одночасно поліціянти провели сім обшуків, в ході яких вилучили у підозрюваних зброю, автомобілі, психотропи, грошові кошти та інші речові докази.



Зазначено, що за останні кілька тижнів в поліцію надійшли два повідомлення про незаконне позбавлення волі миколаївців. Обставини були схожі. Постраждалих обстріляли, вимагали гроші, потім вивезли на автомобілі за межі міста і викинули поранених на дорозі.



Так, 29 жовтня вранці з вогнепальним пораненням грудей в лікарню був доставлений 32-річний чоловік. Поліціянти встановили, що тілесні ушкодження йому завдали невідомі вночі в Корабельному районі. На проспекті Корабелів зловмисники вистрілили в потерпілого, зв'язали йому руки і ноги стяжками, посадили в багажник автомобіля, потім вивезли у Вітовський район і залишили там біля зупинки. Чоловіка знайшли люди, які і викликали швидку.



А в Заводському районі 5 листопада 18-річний місцевий житель поїхав на велосипеді до свого товариша. Через деякий час матері молодого почали надходити смс-повідомлення від сина з проханням про допомогу, мовляв, він у біді і терміново потрібні 12 тисяч гривень. Трубку хлопець не брав, повідомляючи, що йому забороняють.



Про подію жінка повідомила в поліцію. Неподалік від місця проживання потерпілого, біля гаражів, поліціянти знайшли п'ять гільз попередньо до травматичної зброї та сліди крові. На наступний день близько 5:30 поранений потерпілий звернувся за допомогою до патрульних поліціянтів, які перебували на дорозі біля вантажно-зважувального комплексу. Правоохоронці одразу впізнали хлопця, якого розшукують.



За його словами, невідомі обстріляли його, завдавши численних вогнепальних поранень, силою посадили в авто, вивезли за місто і вимагали гроші. Крім того, забрали велосипед і мобільний телефон. Потерпілому вдалося втекти і попросити допомоги. Тоді він був госпіталізований і перебував в реанімаційному відділенні лікарні.



Слідчі Заводського і Корабельного відділів поліції відкрили кримінальні провадження і почали розслідування.



В результаті проведених слідчо-оперативних заходів поліціянти встановили, що зловмисники - жителі обласного центру, таксисти, у віці від 21-го до 30-и років. Один з них раніше притягувався до кримінальної відповідальності за хуліганство.



Оперативники перевіряють причетність до вказаних злочинів в цілому вісім осіб - таксистів. Дії зловмисників кваліфікуються за низкою статей Кримінального кодексу, в тому числі про незаконне позбавлення волі або викрадення людини, розбій, вимагання, незаконне поводження зі зброєю (ч.2 ст.146, ч.4 ст.187, ч.4 ст.189, ч.1 ст.263 КК України).



Суд обрав двом основним фігурантам запобіжні заходи у вигляді утримання під вартою строком на два місяці без права внесення застави. Третій - встановлений і оголошений в розшук. За вчинене їм загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.