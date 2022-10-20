Миколаївщину обстріляли із зенітно-ракетних систем С-300

20 жовтня окупанти обстріляли Миколаїв із зенітно-ракетних систем С-300.
Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram та Миколаївська ОВА у Facebook.
Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram та Миколаївська ОВА у Facebook.
В той самий час, як повідомляє Миколаївська ОВА, вночі 20 жовтня ворог знову атакував Миколаїв ударними безпілотниками-камікадзе "Shahed-136".
Чотири дрони влучили в один з навчальних закладів міста. Ще один безпілотник упав на закриту приватну територію.
Також внаслідок атаки виникли дві пожежі на відкритих територіях – їх оперативно ліквідували. Обійшлося без жертв та постраждалих. Інформація про пошкодження уточнюється.
Також окупанти били з мінометів у напрямку Очаківського порту, його акваторії та рекомендованими морськими шляхами.
Росіяни обстрілювали території та населені пункти Березнегуватської громади.
Повідомляється, що вночі 20 жовтня сили та засоби протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збили 9 дронів "Shahed-136", також по два безпілотники знищили воїни Військово-Морських Сил та Нацгвардії та ще один – Нацполіція.
Чотири дрони влучили в один з навчальних закладів міста. Ще один безпілотник упав на закриту приватну територію.
Також внаслідок атаки виникли дві пожежі на відкритих територіях – їх оперативно ліквідували. Обійшлося без жертв та постраждалих. Інформація про пошкодження уточнюється.
Також окупанти били з мінометів у напрямку Очаківського порту, його акваторії та рекомендованими морськими шляхами.
Росіяни обстрілювали території та населені пункти Березнегуватської громади.
Повідомляється, що вночі 20 жовтня сили та засоби протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збили 9 дронів "Shahed-136", також по два безпілотники знищили воїни Військово-Морських Сил та Нацгвардії та ще один – Нацполіція.
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