Миколаївщину обстріляли із зенітно-ракетних систем С-300

11:23 20 жовтня Київ, Україна





Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram та Миколаївська ОВА у Facebook. 20 жовтня окупанти обстріляли Миколаїв із зенітно-ракетних систем С-300 Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram та Миколаївська ОВА у Facebook.

"Прильоти С-300 по місту. Без жертв і руйнувань. Тільки газони псують", - зазначив Кім.

В той самий час, як повідомляє Миколаївська ОВА, вночі 20 жовтня ворог знову атакував Миколаїв ударними безпілотниками-камікадзе "Shahed-136".



Чотири дрони влучили в один з навчальних закладів міста. Ще один безпілотник упав на закриту приватну територію.



Також внаслідок атаки виникли дві пожежі на відкритих територіях – їх оперативно ліквідували. Обійшлося без жертв та постраждалих. Інформація про пошкодження уточнюється.



Також окупанти били з мінометів у напрямку Очаківського порту, його акваторії та рекомендованими морськими шляхами.



Росіяни обстрілювали території та населені пункти Березнегуватської громади.



Повідомляється, що вночі 20 жовтня сили та засоби протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збили 9 дронів "Shahed-136", також по два безпілотники знищили воїни Військово-Морських Сил та Нацгвардії та ще один – Нацполіція.