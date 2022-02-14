Миколаївщина: злетіла з дороги та перекинулася вантажівка з цистерною

20:22 23 вересень Київ, Україна

На дорозі Миколаїв-Доманівка-Берізки Володимирського району, автомобіль МАЗ з цистерною злетів з проїжджої частини та перекинувся, постраждали двоє людей.



Про це повідомили у відділі комунікації Головного управління Нацполіції в Миколаївській області.



Внаслідок ДТП 66-річний водій і 52-річний пасажир з тілесними ушкодженнями були доставлені до медичного закладу.





Подія кваліфікована за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України («Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами»). Встановлюються всі обставини ДТП та її причини.